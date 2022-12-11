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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بسبب رشاح.. سكان الصفا والمروة بالهرم يشكون من غرق الشوارع بمياه الصرف

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد معاناة أهالي عمارات الصفا والمروة خلف استوديو مصر بحي الهرم.

 في البداية قال محمود مصطفي انا من سكان عمارات الصفا والمروة المتاثر الرئيسي من وجود رشاح خاص بترعة المريوطية مفتوح بسبب ارتفاع منسوب المياه بترعة المريوطية مما يتسبب في غرق المنطقة بأكملها مما يمكن أن يتسبب في حدوث ماس كهربائي بسبب غرق بعض كبلات الكهرباء.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

الصفا والمروة مياه الصرف حل مشاكل المواطنين الخط الساخن 5731

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