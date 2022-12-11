كارلا حداد تخطف القلوب بإطلالة ملفتة

شاركت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد متابعيها جلسة تصوير جديدة لتستعرض من جديد جمالها واناقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".



وظهرت كارلا حداد في الصور بإطلالة شتوية، جريئة ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها، وانهالت عليها التعليقات.



كارلا حداد بدأت مسيرتها الإعلامية فى عام 1999 من خلال قناة LBC وقدمت "النشرة الجوية " ضمن نشرة الأخبار المسائية، وفى عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول "كارلا لالا" وكان ذو طابع فنى.

يذكر أن كارلا حداد أعلنت عن انفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس".