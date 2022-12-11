أول صورة للمغني عمر كمال من نقابة الموسيقيين بعد رفع إيقافه

نشر المغني عمر كمال صورة له من داخل نقابة الموسيقيين مع الفنان مصطفى كامل، بعد رفع الإيقاف عنه وانتهاء التحقيق معه لمخالفات ارتكبها مؤخرا في حفلاته خارج مصر.

وعلق عمر كمال على صورته مع مصطفى كامل قائلا:" الحمد لله أنا شغال وشغلى ماشى مش موقوف".

قررت نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عن عمر كمال وتغريمه 50 ألف جنيها بدلا من 100 ألف جنيه بعد تقديمه التماسا في التحقيق.

وصل مغني المهرجانات عمر كمال إلى مقر نقابة المهن الموسيقية مساء اليوم، للتحقيق معه بعد إعلان إيقافه أمس، ومن المقرر أن تعلن النتيجة فور الانتهاء من الحديث معه بحسب تصريحات منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة لصدى البلد.

وأكد طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن السبب وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء هو إصراره على الغناء خارج مصر بدون أذن من النقابة.



وأضاف مرتضى لـ صدى البلد، أن هناك عقود وتعهدات وقًع عليها جميع مؤدي المهرجانات وعلى رأسهم عمر كمال من أهم بنودها عدم الغناء خارج مصر إلا بعد أذن من النقابة، وفوجئوا بأنه يحيى العديد من الحفلات خارج مصر دون الرجوع إليهم.



وتابع مرتضى أنه تم استدعاء عمر كمال إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معه ومعرفة سبب إصراره على عدم إبلاغ النقابة بحفلاته خارج مصر، على الرغم أن جميع مؤدي المهرجانات الآخريين يحصلون على تصريح من النقابة قبل السفر إلى الخارج.