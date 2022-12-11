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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تكليفات السيسي بتطبيق التأمين الصحى الشامل تضمن وصول الخدمة الطبية للملايين

النائب سيد سمير
النائب سيد سمير

قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، إن اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، يرجع إلى اعتبار الدولة ذلك، ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الصحة.

ونوه سمير، في تصريح صحفي له اليوم، باستعراض رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، مؤخرا النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل التي أعدها البنك الدولي، وكذلك نتائج الدراسة الإكتوارية، في إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع، قائلا إن الدولة تواصل خطواتها في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى تصل خدمة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين ويستفيد منها الجميع.

ولفت عضو البرلمان، إلى التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوجيهات الرئيس  السيسي، بأهمية العمل على تجهيز المنشآت الصحية تباعاً في المحافظات المختلفة المستهدف دخولها في تطبيق المنظومة، والتي تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم في تغيير المنظومة الصحية في مصر بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة.

واختتم النائب سيد سمير، بالتأكيد على أن الجهد الرسمي الذي تقوم به الدولة لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع فيها، تكشف الاهتمام الكبير بقطاع الصحة من جانب الرئيس السيسي، والحرص على تطويره وتغطية خدماته لمصلحة عشرات الملايين من المصريين.

السيسي مجلس النواب التامين الصحي الشامل

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