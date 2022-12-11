النيابة الإدارية: 25 % من سيدات العالم تعرضن للمضايقات عبر الانترنت .. فيديو

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية أعتمد دراسة تعزيز مواجهة ظاهرة العنف الالكتروني ضد المرأة بمناسبة اختتام الفعاليات الـ ١٦ يوم لمكافحة العنف ضد السيدات والفتيات والتي خصصتهم الأمم المتحدة.

واضاف "محمد سمير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن ٢٥٪ من السيدات حول العالم تعرضوا للمضايقات عبر الانترنت.

وتابع المستشار محمد سمير، أن هذه الدراسة كانت تختص بالعنف الإلكتروني مع ازدياد العالم أجمع مع فكرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي.