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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النيابة الإدارية: 25 % من سيدات العالم تعرضن للمضايقات عبر الانترنت .. فيديو

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية أعتمد دراسة تعزيز مواجهة ظاهرة العنف الالكتروني ضد المرأة بمناسبة اختتام الفعاليات الـ ١٦ يوم لمكافحة العنف ضد السيدات والفتيات والتي خصصتهم الأمم المتحدة.

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رئيس النيابة الإدارية يعتمد دراسة حول تعزيز جهود مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة

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النيابة الإدارية تعتمد دراسة تهدف لمواجهة العنف الإلكترونى ضد المرأة

واضاف "محمد سمير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن ٢٥٪ من السيدات حول العالم تعرضوا للمضايقات عبر الانترنت.

وتابع المستشار محمد سمير، أن هذه الدراسة كانت تختص بالعنف الإلكتروني مع ازدياد العالم أجمع مع فكرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي.

النيابة الإدارية الأمم المتحدة التواصل الاجتماعي المستشار محمد سمير المراة

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