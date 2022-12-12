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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لجنة تراخيص المحال العامة: لدينا من 3 إلى 4 ملايين محل غير مرخص في مصر.. فيديو

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي

 أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن العدد الأكبر من المحالات الغير مرخصة لم تسعى للحصول على التراخيص بسبب صعوبة الاجراءات وهو ما تغير في القانون الجديد، موضحا أن قانون تراخيص المحال العامة يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

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وأشار محمد عطية الفيومي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك من 3 إلى 4 مليون محل غير مرخص في مصر، مؤكدا أن محافظة القاهرة قدرت أن عدد المحالات غير المرخصة فيها حوالي 1.6 مليون.

وأضاف محمد عطية الفيومي، أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة في العمر في القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص، قائلا: "اللي مش مرخص كل تخوفه من دفع فلوس كتير والرخصة أوفر له كتير وهو كل شويه يدفع من تحت التربيزة ويحصل له مصادرة بضاعة ورسوم".

خيري رمضان حديث القاهرة القاهرة والناس تراخيص المحال العامة رسوم التراخيص قانون تراخيص المحال العامة الدكتور محمد عطية الفيومي

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