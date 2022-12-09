الفيومي: لدينا أكثر من 5 مليون محل والقانون يسري عليهم جميعا..قيديو

أكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه لدينا أكثر من 5 مليون محل والقانون يسري عليهم جميعا، مشيرا إلى أنه كان لدينا قانون للمحال العاملة منذ حوالي 70 عاما وشروط التراخيص كانت في يد كل وزارة على حدة.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن القانون القدييم كانت غابة من التشريعات والقرارت وترتب عليه نوعا من الفساد، مؤكدا أن التراخيص كانت تأخذ سنوات حتى يتم إصدارها.

وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه تم حصر 316 نشاط ما بين تجاري وخدمي وترفيهي وحرفي للمحلات العامة منهم 265 نشاط يمثلون 70% من عدد المحلات يمكن ترخيصها بالإخطار، مؤكدا أن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية سيتم نشرها وتكون معلومة للجميع .

وأشار محمد عطية الفيومي إلى أن مستندات التشغيل ستكون بسيطة وليست معقدة، مؤكدا أنه خلال 90 يوم ستقوم لجنة الترخيص بالمعاينة واذا وجدت الشروط متوافرة سيتم اصدار الترخيص فورا.

50% من مساحة المقهى

واستكمل المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تصريحاته قائلا "

الشيشة سيتم تقديمها في المحلات المرخصة فقط، فالحكومة حاولت منع الشيشة ولكنها لم تستطع لانه سلوك شعب، وأقصى مساح مسموحة بها التدخين هي 50% من مساحة المقهى.