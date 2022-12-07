اللجنة العليا لترخيص المحال العامة: رسوم ترخيص الشيشة في القرى من 600 لـ800 جنيه

أكد محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن رسوم ترخيص الشيشة في المحال تختلف من مكان لأخر ويتم التفرقة بين النجوع والقرى، والمدن والأحياء ،وعواصم المحافظات، والأماكن المتميزة .

وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لا نساوي قيمة رسوم الترخيص في النجوع والقرى بالقيمة في الأماكن المتميزة ".

وأضاف محمد عطية الفيومي:" رسوم ترخيص الشيشة في القرى والنجوع من 600 لـ 800 جنيه ويتم دفع الرسوم مرة واحدة فقط، ويرتبط تحديد قيمة الرسوم بالمساحة والمكان".

وتابع محمد عطية الفيومي:" رسوم ترخيص الشيشة في المدن والاحياء من 2000 لـ 8000 جنيه وفي عواصم المحافظات من 7000 وحتى 10 الاف جنيه حسب مساحة المكان ".