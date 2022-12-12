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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علي غزلان يوضح حقيقة القبض علي البلوجر هدير عاطف

صدى البلد

اوضح الانفلونسر علي غزالان حقيقه القبض على البلوجر هدير عاطف بعد انتشار اخبار عن اختطافها .

وكتب علي غزالان عبر صفحته الشخصيه انستجرام :" وصلنا لهدير للاسف ، هدير اتقبض عليها مش مسموح اتكلم في تفاصيل ومامتها اللي طلبت مني انزل استوري دي بس ادعو ان ربنا يلطف بيها


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على  البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب.

وكشفت التحريات الاولية، أن هدير عاطف متهمة بالنصب على المواطنين، حيث تم ضبطها بعد انتشار أخبار كاذبة عن اختطافها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي" تحت مسمى الحقوا  البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين".

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