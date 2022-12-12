هاني سرحان: بدء تصوير مسلسل سوق الكانتو

روج الكاتب هاني سرحان، لمسلسل “سوق الكانتو” والذي بدأ تصويره تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وكتب هاني سرحان، :"توكلنا على الله.. بداية تصوير مسلسل #سوق_الكانتو .. تأليف: #هاني_سرحان اخراج: أ. #حسين_المنباوي".

بدأ الفنان أمير كرارة، تصوير أولى مشاهده بمسلسل سوق الكانتو، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع عام 2023 المُقبل، إذ أعلنت عن ذلك شركة سينرجي للإنتاج الفني.

مسلسل سوق الكانتو، من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أعمال أمير كرارة

صور الثنائى أمير كرارة وياسمين صبري مشاهد فيلمهما الجديد بعبع (اسم مبدئى) داخل منطقة إمبابة استعدادا لعرضه فى موسم عيد الأضحى القادم.

وبدأ فريق عمل الفيلم بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم للانتهاء منها قبل العام الجديد على أن يستكملوا تصوير المشاهد الرئيسية للفيلم داخل أحد أستديوهات التصوير الخاصة.

وظهر الثنائى فى أولى المشاهد التى قاموا بتصويرها داخل الفيلم وهما يهربان من أحد البلطجية بمنطقة إمبابة، وذلك ضمن أحداث الفيلم، حيث يدور المشهد حول محاولة أمير كرارة وياسمين صبري الهروب من أحد البلطجية والذى يجسد دوره أحد نجوم الفيلم، وتجمهر الجمهور حول أمير كرارة عقب انتهائه من التصوير لالتقاط الصور التذكارية معه.