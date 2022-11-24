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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة لـ أيتن عامر : البرنسيسة بتاعتنا

صدى البلد

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أمير كرارة في الصورة برفقة الفنانة أيتن عامر وعلق قائلاً: "البرنسيسة بتاعتنا".

 

 وانطلق تصوير فيلم "العو" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة وياسمين صبرى، ويتم التصوير فى العين السخنة ، حيث قرر المخرج حسين المنباوى البدء بتصوير المشاهد الخارجية. 

ويعد هذا الفيلم بمثابة عودة جديدة لكل من اميركرارة وياسمين صبرى فى السينما حيث كان آخر أعمال أمير كرارة فى السينما فيلم كازابلانكا والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى السينما بينما كان آخر أعمال ياسمين صبرى فى السينما منذ أربعة سنوات وهو بعنوان “الديزل” مع محمد رمضان. 

 ويشارك كل من أمير كرارة وياسمين صبرى فى بطولة الفيلم الجديد كل من باسم سمرة وعباس أبو الحسن ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن وتاليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى. 

 

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