فردوس عبد الحميد: السوشيال ميديا شغلانة اللي مالوش شغلانة.. ڤيديو

عبّرت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن استيائها لما يقال على السوشيال ميديا عن مسلسل “الضاحك الباكي”، مشيرة الا انها لا تأخذ هذه الآراء في عين الاعتبار.

وقالت فردوس عبد الحميد، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أنا مبقراش اللي بيتكتب على السوشيال ميديا، دي شغلانة اللي مالوش شغلانة، ناس مجهولة معرفش هما مين ولا عايزين ايه”.

وتابعت: “المسلسل نجح، وأنا حاولت تقديم شخصية والدة نجيب الريحاني بشكل مختلف، فهي شخصية قاسية لكن يتخللها الحنية، شخصيتها العنيفة بسبب ظروف الحياة القاسية”.

يذكر أن كرم نادي الصيد، صناع مسلسل “الضاحك الباكي" وادارت الندوة الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي، وكابتن محمد غباشي ود. إيمان كريم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.