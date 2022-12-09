عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فردوس عبد الحميد : نفسي أقدم شخصية عالمة الذرة الدكتورة سميرة موسى

صدى البلد

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، على هامش تكريم ابطال مسلسل "الضاحك الباكي" :" من الشخصيات اللي نفسي اقدمها الدكتورة سميرة موسى ده حلمي من زمان معرفش هيتحقق ولا لا دي عالمة الذرة النابغة".

وتابعت قائلة: "الضاحك الباكي عمل من الاعمال اللي ناقش قضية الطفل الصغير، ان الطفل نجيب الريحاني اللي كان عايش في قصر عمل اعمال شاقة جدا بعدما توفي والده، والام التي كانت هانم بدأت تعمل طبيخ للهوانم وتعمل تريكو، المسلسل فاد الشباب انهم يتعرفوا على تاريخ بلدهم".

تدير الندوة - التي أقيمت بأحد نوادي الجيزة الشهيرة - الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي.

 مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.

فردوس عبد الحميد نجيب الريحاني الطفل الصغير محمد الغيطي الفنانة فردوس عبد الحميد الضاحك الباكي ابطال مسلسل الضاحك الباكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم.. بالترددات

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

متحدث الرئاسة : السعودية تشيد بالجهود المصرية في إنجاح القمة العربية الصينية

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

موضوعات متعلقة

محمد فاضل عن الضاحك الباكي : مشكلة الأعمال التاريخية عدم دعمها

فردوس عبد الحميد: الضاحك الباكي صحح معلومتين عن تاريخنا

محمد الغيطي: بقالي ١٠ سنين بحاول أظهر "الضاحك الباكي" للنور

بدء تكريم صناع مسلسل الضاحك الباكي.. صور

شاهد.. إطلالات النجوم بحفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر

بعد صورتها المثيرة للجدل.. تعرف على زيجات شيرين رضا

بعد شفائها.. أنغام تروج لحلقة جديدة من برنامجها مع رامي عياش

طرح البرومو الرسمي لفيلم أخي فوق الشجرة لـ رامز جلال.. شاهد

ترشيحاتنا

استقبال 30 ألف زائر من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات بـ حديقة الحيوان اليوم

مفتي الجمهورية: تفاصيل البيوت يجب أن تكون حبيسة الغرف المغلقة دون اللجوء للأهل

المفتي : ينبغي التصدي لمشكلة الطلاق بوسائل تحافظ على الأسرة وكرامتها

مفيش مشاوير .. تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل

علام : نستقبل شهريًّا 5000 فتوى طلاق يقع منها واحد في الألف

دفعة ملموسة للتعاون.. هل تستضيف مصر القمة العربية الصينية المقبلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قالولها ابنك مات .. وسام في حضن والدته بعد 43 سنة.. فما القصة؟

من هي طليقة الشيف أبو جوليا؟.. ترند العالم

بدون ألون صناعية.. طريقة عمل الشيبسي في البيت

بعد انتفاخ بطنها بشكل غريب .. إطلالات وضعت شيرين رضا في مأزق

فيديو

عاش..ماذا فعل باتو العماني مع أرجنتيني نفدت نقوده في مونديال قطر..فيديو جراف

ماذا فعل في الأجنة.. طبيب نساء يجري عمليات إجهاض/ فيديو جراف

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ