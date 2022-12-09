فردوس عبد الحميد : نفسي أقدم شخصية عالمة الذرة الدكتورة سميرة موسى

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، على هامش تكريم ابطال مسلسل "الضاحك الباكي" :" من الشخصيات اللي نفسي اقدمها الدكتورة سميرة موسى ده حلمي من زمان معرفش هيتحقق ولا لا دي عالمة الذرة النابغة".

وتابعت قائلة: "الضاحك الباكي عمل من الاعمال اللي ناقش قضية الطفل الصغير، ان الطفل نجيب الريحاني اللي كان عايش في قصر عمل اعمال شاقة جدا بعدما توفي والده، والام التي كانت هانم بدأت تعمل طبيخ للهوانم وتعمل تريكو، المسلسل فاد الشباب انهم يتعرفوا على تاريخ بلدهم".

تدير الندوة - التي أقيمت بأحد نوادي الجيزة الشهيرة - الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي.

مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.