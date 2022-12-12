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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من المسكنات.. طعام يجب تناوله مرتين في الأسبوع لتقليل التهاب المفاصل

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

الأشخاص الذين يعانون من آلام في المفاصل والعظام ، إما بسبب العمر أو التهاب المفاصل أو أي حالة أخرى ، قد يجدون أنفسهم أكثر ألمًا وانزعاجًا خلال أشهر الشتاء بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل ، فإن ممارسة بعض التمارين اليومية  والحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

 

وفقا لموقع timesofindia على الرغم من عدم وجود علاج غذائي لالتهاب المفاصل ، إلا أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يقوي عظامك ويقلل من تورم المفاصل. 

إليك أبرز الأطعمة التي تعمل على علاج آلام  المفاصل والعظام:

 

1- أسماك دهنية

أنواع الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د ، وهذا يمنحها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل. أظهرت دراسات متعددة أن مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية مثل بعض أنواع الأسماك وإدخالها مرتين أسبوعيا لنظامك الغذائي يمكن أن تقيل من شدة آلام المفاصل 

2- الثوم

يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف الألم وتحسين صحة المفاصل بشكل عام.

يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل بانتظام ، سواء كان طازجًا أو جافًا ، على التخفيف من التهاب المفاصل.

 يمكنك إضافة الشاي والمرق يوميًا بالإضافة إلى مزجه مع العسل أو إضافة كوب من الماء الدافئ. يمنع الزنجبيل إنتاج المواد التي تعزز الالتهاب في الجسم.

آلام في المفاصل ألتهاب المفاصل التمارين اليومية علاج غذائي تورم المفاصل أسماك دهنية

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