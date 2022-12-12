سفير روسيا لدى بريطانيا: ليس من مصلحة أحد قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا

قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا ليس في مصلحة أحد.



وأضاف السفير الروسي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الإثنين- أن "قطع العلاقات الدبلوماسية هو الإجراء الأكثر تطرفا... يبدو لي أن هذا ليس في مصلحة لندن، وليس في صالحنا".



وأشار كيلين إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت في التدهور في عام 2018 بعد قضية الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، لكن العلاقات التجارية والإنسانية والاقتصادية ظلت قائمة بعد ذلك، وبعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ظلت العلاقات الدبلوماسية الثنائية فقط.



وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها، رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.