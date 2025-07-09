حرق سنترال رمسيس تمهيداً لبيعه| رد ناري من الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حرق مبني سنترال رمسيس لبيعه منطق غريب، متابعا أن الحل السهل اطلب من وزير الاتصالات نقل المبني لمكان آخر لبيعه دون الحرق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما يتردد في شأن بيع مبني سنترال رمسيس غير حقيقي وكلها شائعات بدون منطق.

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم وضع تصور لإعادة إحياء منطقة وسط البلد بأكملها.