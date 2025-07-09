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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وفاة إبنى قطمت ضهرى .. الفنانة إجلال زكي تروى أصعب لحظات حياتها

الفنانة إجلال زكي
الفنانة إجلال زكي
علي مكي

استعرضت الفنانة إجلال زكي تفاصيل الفترة الصعبة في حياتها، التي شهدت وفاة ابنها إثر خطأ طبي بعد ساعات قليلة من تعيينه معيداً في الجامعة، وهو ما دفعها للابتعاد عن الساحة الفنية لفترة طويلة، معلقة :”أنا اختفيت لظروف عائلية، وفاة ابني مش أثرت فيا قطمت ضهري، هو ابني البكري" .

وقالت إجلال زكي كواليس وفاة ابنها خلال لقائها في برنامج الستات مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة النهار، قائلة :”يوم ما رايح يتعين معيد تاني يوم دخل يستحمي، نام في البانيو المايه السخنة فكت جسمه ونام، على ما خرجناه وجرينا بيه على المستشفى، إدوله هناك حقنة منهم لله جرت الدورة الدموية طلعت على الدماغ، هو كان فايق وكلمني وقالي يا مامي أنا مش عارف حصل إيه، الحقنة كانت خطأ طبي لأن كان يوم جمعة وبيبقى الدكاترة صغيرين، هم كانوا عايزين يجروا الدورة الدموية بس إدوله الحقنة غلط، هو عمره”.

ووجهت إجلال زكي رسالة أمل لكل من يعاني من مرض أو ألم نفسي، مؤكدة أن الإيمان والتسليم لقضاء الله هو ما أنقذها: “كنت قابلة كل شيء.. وقلت الحمد لله في عز الأزمة” .

إجلال زكي الستات خطأ طبى

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