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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جسمي بيتنفض..إيناس عز الدين تخضع لعملية عاجلة نتيجة خطأ طبي بعينها

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
يارا أمين

كشفت المطربة إيناس عز الدين، عن اجرائها لعملية عاجلة بعينها نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرضت له مؤخرًا.

ونشرت إيناس عز الدين صورة لها تظهر فيها إصابة عينها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت قائلة: “عملية عاجلة في عيني وانا عندي فوبيا من عمليات العيون و فكرة اني اشوف بيحصل ايه في عيني حتى لو تحت التخدير مخلياني جسمي بينتفض والله ”.

وتابعت: “دخلت جراحات كتير بس ببنج كلي و ما عنديش فوبيا من الجراحات عموماً الا في العين فكرة جراحة وانا صاحية ومفتحة و في عيني واشوف الابر و كل حاجة بتدخل في عيني مموتاني”.

واختتمت إيناس: “ادعولي تعدي على خير و ربنا يقويني لان فعلاً مش قادرة اوصف الحالة اللي انا فيها وكل ده بسبب خطأ طبي و متابعة خاطئة كمان و تثبيت من الدكتورة وفي المتابعة تقولي عينك زي الفل و بتتحسن والجرح قفل وهي بتتدهور يوم بعد يوم من مشكلة بسيطة بشهادة كل الدكاترة يدوب محتاجة قطرة و مضاد حيوي و يومين راحة و ابقى زي الفل لجرح وصل ل ٤ مل و لعملية و تليف في جزء من الملتحمة و قص و خياطة و ليلة كبيرة بلا داعي”..

خطأ طبي

كشفت المطربة ايناس عز الدين عن تدهور حالتها الصحية بسبب خطأ طبي، بعد إصابتها بقطع في ملتحمة العين.

وكتبت إيناس عز الدين عبر فيسبوك: "هل ينفع طبيب يكتب روشتة علاج كله كورتيزون بدون إعلام المريض إنه هياخد دواء فيه كورتيزون؟ أنا رايحة المستشفى يوم السبت عيني فيها قطع في الملتحمة بمقدار 1.5 مل النهاردة تخطى 3.5 مل، والتهاب شديد وحساسية بسبب إني كان مكتوبلي قطرة ومرهم الأتنين كورتيزون وأنا متقاليش إنهم كورتيزون".

وأضافت: "أنا من الحالات النادرة اللي عندها حساسية ضد الكورتيزون، والنتيجة إني احتمال أعمل عملية وأشيل جزء من الملتحمة تضرر وانتفخ وأخيط وللأسف مش شايفة بيها كويس، طبعًا غير ألم رهيب وعيني بتزداد سوء ومستنية قرار الدكتور الإستشاري بكره الصبح، ده أنا لما بروح لدكتور جلدية وبيكتب على كريم قبل ما يكتبه بيقولي إنه فيه كورتيزون".

وكانت قد اعتذرت إيناس عز الدين، عن عدم استكمال جدول حفلاتها الغنائية، يوم الجمعة الماضية، بسبب تدهور حالتها الصحية.

إيناس عز الدين فيسبوك فوبيا خطأ طبي العين

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