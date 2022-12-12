ملامسة أشياء مصابة.. أسباب انتشار جدري القرود| تعرف عليها

أكدت وزارة الصحة إصابة أحد مخالطي حالة جدري القرود التي أعلن عنها 8 ديسمبر الجاري والذي أسفر عن ذلك ظهور حالة تانية مصابة بجدري القرود وحذرت وزارة الصحة من انتشار جدري القرود واتخاذ الاحتياطات الكاكاو.

طرق انتقال جدري القرود

انتقل مرض جدري القرود للإنسان عن طريق مخالطة مباشرة لدماء أو لسوائل الحيوانات المصابة ويمكن أن تتم العدوى به بأكثر من طريقة، وطرق انتقال المرض هي:

* تناول اللحوم غير المطهية جيداً من الحيوانات المصابة بعدوى المرض .

* وينتقل المرض في المقام الأول من إنسان مصاب إلى اخر عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي

* أو عن طريق الاختلاط وملامسة أشياء لوثت مؤخراً بسوائل المريض المصاب

أهم أعراض جدري القرود وطرق الوقاية منه

_الطفح الجلدي.

_القيح أو الدم والقشور الجلدية.

_الحمى والصداع الشديد.

_آلام العضلات وآلام الظهر.

_تضخم الغدد الليمفاوية.

كيفية انتقال جدري القرود بين الناس بعض المضاعفات الناجمة عن الحالات الشديدة لجدري القرود وتشمل التالي:

_الالتهابات الجلدية.

_الالتهاب الرئوي.

_الارتباك.

_التهابات العين التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

طرق الوقاية من جدري القرود

_تجنب لمس الأشخاص الآخرين.

_تجنب استخدام المرافق العامة أو تعقيمها قبل ذلك.

_تجنب التعامل مع أي شخص تظهر عليه أعراض، أو طفح جلدي.

_ارتداء قفازات وتجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة.

_تجنب السفر إلى الأماكن التي تعرف بانتشار العدوى.

_تلقي لقاح الجدري.