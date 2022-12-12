عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. نجوم الأغاني الشعبية بالدلتا فى ضيافة صاحبة السعادة

صدى البلد

تستضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" عددا من مطربي الأغاني الشعبية والتراثية في الدلتا، وذلك  اليوم وغدا فى تمام  الحادية عشرة مساء، عبر شاشة قناة Dmc.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc عبر حسابها على "فيس بوك" البرومو الرسمي للحلقتين، معلقة عليها: “انتظرونا وحلقة خاصة من صاحبة السعادة مع نجوم الدلتا يومي الإثنين والثلاثاء القادمين الساعة 11 حصريا على dmc.

وكانت قد حلت النجمة الأردنية صبا مبارك، ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وكشفت تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، وأكدت أنها متزوجة من تونسي، وأنها تجولت فى جميع الدول العربية، وانها لا تحب عمل الأكل فى المطبخ، ولكن تحب وجبات الشارع.
 

أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أنها تأكل كل شيء، بالشارع، وتحب أكل الشارع، موضحة: "قبل فيلم بنات عبد الرحمن المخرج طلب منى أن يرتفع وزني".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها أكلت كثيرًا وارتفع وزنها 13 كيلو فى فترة قصيرة، مؤكدة: "لما بشرب ميه جسمى بيتخن".

 

كشفت النجمة الأردنية صبا مبارك، تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت :" بحب القراءة جدًا، و القراءة تمثل متعة، ومهتمة بعلم النفس و السياسة، وخبرتى تكونت من السفر لـ دول كثيرة".  

ولفتت إلى أنها تحب الاستماع لأى شخص يتحدث معها، مؤكدة :" بستمع بدرجة كبيرة للكل، وبكتسب من كل كلمة".

 

كشفت النجمة الأردنية صبا مبارك، تفاصيل فقدانها 13 كيلو، من وزنها، قالت :" كنت بأكل واجبة واحدة فى اليوم".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن :" مفيش حاجة أسمها ناكل 5 وجبات فى اليوم، وحاجات بسيطة فى النص، من أجل الرجيم".
 

أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أن أول ظهورها فى مصر كان بسبب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، موضحة أن أول فيلم شاركت فيه كان من إنتاج إسعاد يونس.

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن فى نهاية التسعينيات كانت البداية الفنية لها، وأنها شاركت فى أعمال كثيرة مميزة، منها" بنتين فى مصر، و طايع،  بنات عبد الرحمن".

 

برنامج صاحبة السعادة صاحبة السعادة اسعاد يونس الفنانة إسعاد يونس لإعلامية إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-12-2022

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

" فويسات" مسربة ورسائل تكشف المستور.. تفاصيل ضبط البلوجر هدير عاطف ولغز المليون جنيه

الدواء به سم قاتل.. الصحة العامة تحذر المواطنين من أمر مهم

بعد القبض عليها.. شاهد أغرب ملابس هدير عاطف المثيرة للجدل

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

ترشيحاتنا

بث خطبة الجمعة بعدة لغات من الحرمين الشريفين.. تفاصيل

قنوات مفتوحة لإذاعة قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

الخرطوم: بدء دراسات الجدوى لإنشاء خط للسكك الحديدية بين مصر والسودان

محافظ القاهرة: إنهاء إجراءات ترخيص المحال العامة بحد أقصى 90 يوما

في 24 ساعة.. أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقات ويضبط الجناة

إغلاق أكبر المطارات | ثوران قوي لـ بركان النار في جواتيمالا .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامسة أشياء مصابة.. أسباب انتشار جدري القرود| تعرف عليها

اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.. أهمية تناول اللقاحات في موعدها

حالتان في أسبوع واحد.. كيف تمنع الإصابة بفيروس جدري القرود

بعد إعلان الحالة الثانية من جدري القرود.. تعرف على أهم الأعراض

فيديو

نفس الملامح.. نجوم عرب يشبهون المشاهير الأجانب

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ