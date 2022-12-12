اليوم.. نجوم الأغاني الشعبية بالدلتا فى ضيافة صاحبة السعادة

تستضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" عددا من مطربي الأغاني الشعبية والتراثية في الدلتا، وذلك اليوم وغدا فى تمام الحادية عشرة مساء، عبر شاشة قناة Dmc.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc عبر حسابها على "فيس بوك" البرومو الرسمي للحلقتين، معلقة عليها: “انتظرونا وحلقة خاصة من صاحبة السعادة مع نجوم الدلتا يومي الإثنين والثلاثاء القادمين الساعة 11 حصريا على dmc.

وكانت قد حلت النجمة الأردنية صبا مبارك، ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وكشفت تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، وأكدت أنها متزوجة من تونسي، وأنها تجولت فى جميع الدول العربية، وانها لا تحب عمل الأكل فى المطبخ، ولكن تحب وجبات الشارع.



أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أنها تأكل كل شيء، بالشارع، وتحب أكل الشارع، موضحة: "قبل فيلم بنات عبد الرحمن المخرج طلب منى أن يرتفع وزني".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها أكلت كثيرًا وارتفع وزنها 13 كيلو فى فترة قصيرة، مؤكدة: "لما بشرب ميه جسمى بيتخن".

كشفت النجمة الأردنية صبا مبارك، تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت :" بحب القراءة جدًا، و القراءة تمثل متعة، ومهتمة بعلم النفس و السياسة، وخبرتى تكونت من السفر لـ دول كثيرة".

ولفتت إلى أنها تحب الاستماع لأى شخص يتحدث معها، مؤكدة :" بستمع بدرجة كبيرة للكل، وبكتسب من كل كلمة".

كشفت النجمة الأردنية صبا مبارك، تفاصيل فقدانها 13 كيلو، من وزنها، قالت :" كنت بأكل واجبة واحدة فى اليوم".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن :" مفيش حاجة أسمها ناكل 5 وجبات فى اليوم، وحاجات بسيطة فى النص، من أجل الرجيم".



أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أن أول ظهورها فى مصر كان بسبب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، موضحة أن أول فيلم شاركت فيه كان من إنتاج إسعاد يونس.

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن فى نهاية التسعينيات كانت البداية الفنية لها، وأنها شاركت فى أعمال كثيرة مميزة، منها" بنتين فى مصر، و طايع، بنات عبد الرحمن".