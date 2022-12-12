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حوادث

النيابة الإدارية: توحيد الكشف الطبى لشغل الوظائف القضائية.. صور

صدى البلد

وقعت النيابة الادارية بروتوكول تعاون مع أمانة المركز الطبية المتخصصة،  للتعاون المشترك بين الطرفين في توفير إجراءات الكشف الطبي التمهيدي للمرشحين لشغل الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية، ويتضمن استيفاء بيانات البطاقة الصحية للمرشحين لشغل الوظائف القضائية خلال المرحلة السابقة على التعيين .

 

وقع عن النيابة الادارية ،  المستشار  أحمد مرسي  الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتورة  مها إبراهيم -رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة . 

وأكدت النيابة الادارية أن البروتوكول تم  تحت رعاية  المستشار  عدلي جاد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، و الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة ويأتي  في إطار التعاون المثمر بينها  ووزارة الصحة، وفي ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لتوحيد الإجراءات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي التمهيدي للمرشحين لشغل الوظائف القضائية.

النيابة الإدارية الكشف الطبي وزارة الصحة

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