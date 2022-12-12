بإطلالة كاجوال.. ياسمين رئيس في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة بإطلالة كاجوال حيث ارتدت سويت شيرت رصاص، وتسريحة شعر بسيطة وقبعة بيج.

وتشارك حاليا ياسمين رئيس فى تصوير مسلسل" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.



العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.