محكمة إيرانية تقضي بإعدام شقيقين من أذربيجان.. تفاصيل

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأثنين، حكما بإعدام شقيقين من أذربيجان الغربية بسبب المشاركة في الاحتجاجات في المدن الإيرانية.

وعلى جانب آخر، قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إن الإعدامات الأخيرة في إيران ما هي إلا محاولة لترهيب المحتجين، بعدما أعلنت طهران أنها نفذت حكم الإعدام علنًا بحق مدان ثالث ذي صلة بالاحتجاجات.

وأضافت الوزيرة الألمانية، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذه الإعدامات محاولة سافرة لترهيب الشعب وترويعه لعدم التعبير عن آرائه في الشارع لأنه يريد ببساطة العيش بحرية".. مؤكدة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري.

وأوضحت أنه بهذه الحزمة من العقوبات نستهدف خصوصًا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء، لافتة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يحاول ترهيب الناس.