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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمر ليس سهلا.. فاران يوجه رسالة للاعبي فرنسا قبل مواجهة المغرب

فاران
فاران

شدد رافاييل فاران، مدافع منتخب فرنسا، على ضرورة عدم التهاون بمنتخب المغرب، وعدم الوقوع في فخ التفكير في ضمان عبور عقبتهم، في المباراة التي تجمعهم بكأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة المغرب، مساء الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال فاران بمؤتمر صحفي خاص بالمباراة اليوم "لدينا الكثير من الخبرة ولن نقع في فخ التفكير بأننا الطرف الأوفر حظا للتأهل للنهائي".

 أضاف فاران "إذا كان منتخب المغرب قد صعد للدور قبل النهائي، فهذا ليس بسبب الحظ. إنهم يدافعون جيدا وستكون المباراة صعبة حقا أمامهم".

 أوضح فاران "الأمر متروك لنا، مع لاعبينا الذين يمتلكون الخبرة، للمضي قدمًا. سينبغي علينا القتال بقوة ولن نعتقد أن الأمر سهل".

وزاد: "أعتقد أن منتخب المغرب فريق قوي للغاية، ومن الصعب للغاية المناورة أمامهم".

 وتابع "إنهم يكتبون التاريخ لبلدهم ولديهم قوة مذهلة كفريق. لديهم بعض الأسلحة القوية حقا، وهم جيدون في الهجمات المرتدة وكذلك في الكرات الثابتة".

 أشار فاران "نتوقع مباراة صعبة للغاية. نحن ندرك أنه لا توجد فرصة ثانية. هذا مستوى عال للغاية من المنافسة نلعب فيه الآن".

 وتحدث فاران عن جريزمان قائلا "إنه يلعب بأفضل ما لديه من قدرات. لديه إمكانيات فنية مذهلة ويمكنه تنظيم إيقاع أي مباراة. لديه ثقة كبيرة ويقدم الكثير للفريق سواء داخل الملعب أو خارجه".

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