بعد تقديم امتحانات الترم الثاني.. أولياء أمور مصر لـ التعليم: احسموا مصير المناهج

أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر بيانا عاجلا طالب خلاله وزير التربية والتعليم بحسم مصير مناهج الفصل الدراسي الثاني بعد قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني شهرا كاملا.

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : نريد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاجابة علي استفسارات الأهالي بشأن كيفية الانتهاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني بدون تخفيف للمقررات.



وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : أن هناك شكوى دائمة من عدم تناسب كم المناهج مع المدة الزمنية للترم ، وطالبنا كثيرا بضرورة النظر في زيادة المدة الزمنية للترم حتي يستطيع الطالب استيعاب المناهج والتطبيق عليها كما يجب.



وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن قرار تقديم مواعد امتحانات الفصل الدراسي شهرا كاملا سيؤدي الى ضغط المناهج ، وسيدفع الثمن ولي الامر والطالب ، حيث سيلجأ ولي الامر إلي تكثيف الدروس الخصوصية حتى يستطيع الانتهاء من المناهج سريعا قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وهذا سيشكل ضغط مادي كبير علي ميزانية الأسرة .



وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، بعد إعلان موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بما فيها امتحانات الثانوية العامة و امتحانات الدبلومات الفنية.

حيث فوجئ جميع الأهالي بصدور قرار بتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني شهرا كاملا ، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 6 مايو 2023 بدلا من 3 يونيو 2023 مثلما كان محددا في الخريطة الزمنية السابق إعلانها قبل بدء الدراسة.

وزير التعليم يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني