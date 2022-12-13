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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيموفيتش يتوقع تتويج ميسي بكأس العالم 2022

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

توقع زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي، الإثنين، أن يفوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، على هامش مشاركته في معسكر تدريبي شتوي لفريقه ميلان الإيطالي في مدينة دبي الإماراتية.

وأثنى إبراهيموفيتش البالغ من العمر 41 عاماً على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقا واحدا يتوج باللقب، وهو المنتخب الأرجنتيني.

وقال إبراهيموفيتش: "أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وأنتم تعلمون من أقصد، أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس، الأمر مكتوب بالفعل".

وتصدر المغرب مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل تخطي إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي، ثم البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع النهائي، ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي بلغ هذا الدور المتقدّم.

ووصف النجم السويدي المخضرم كلاً من كرواتيا وفرنسا بأنها من المنتخبات القوية لكنه يميل إلى تتويج ميسي.

وسئل حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان: "أعتقد أن هذه مفاجأة لأني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم"

وأضاف: "بلوغهم دور نصف النهائي، قد يكون مفاجئًا قليلًا ولكن تذكروا أنهم فريق جيد، وهذه المفاجآت التي اعتقد أن الناس يحبونها".  

ابراهيموفيتش ميسي كأس العالم قطر

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