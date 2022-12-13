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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض الأول للفيلم العالمي Avatar: the way of water في الشرق الأوسط

صدى البلد

أقيم اليوم العرض الأول للفيلم العالمي Avatar: the way of water في الشرق الأوسط بأحد السينمات الشهيرة في الشيخ زايد.

وحرص على التواجد عدد من نجوم الفن منهم بشرى، محمود عبد المغني سمر مرسى، والمخرج عمرو سلامة.

 

تحرص ستوديوهات 20th Century على تحقيق أرقام إيرادات عالية لفيلمها الذي تكلف ميزانية ضخمة، وتعد الصين أحد أكبر الأسواق في العالم التي تساهم في زيادة الإيرادات بصورة ملحوظة.

 

يعرض الجزء الثاني من Avatar الذي يخرجه جيمس كاميرون في السينمات الصينية يوم 16 ديسمبر، بتقنية الأي ماكس، ليستكمل مسيرة الجزء الأول الناجحة الذي عرض عام 2009.

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وتستعد السينمات العالمية لاستقبال الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات.

 

ورغم طول مدة الانتظار إلا أن الجمهور على موعد مع وجبة دسمة من أحداث Avatar التخيلية، فيما يمتد الجزء الثاني لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله ولم يحدد عدد الدقائق بالظبط.

 

وأكد المخرج جيمس كاميرون في تصريحات له من قبل أن فيلم Avatar الجديد ستدور أحداثه خلال مدة طويلة، فيما لم تعلق ديزني على هذه الأنباء.

 

من المقرر طرح الفيلم في أمريكا الشمالية، يوم 16 ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه بعد مرور 10 سنوات على النسخة الأولى التي شهدت تفوق الكائنات الخيالية على غزو البشر لأراضيهم.

 

الجزء الأول من فيلم Avatar عام 2009 دارت أحداثه في (القمر الفريد باندورا) الذي يكتشف مجموعة من البشر احتوائه على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور.

لكن على هذا القمر تعيش كائنات زرقاء البشرة تٌدعى (نافي) يتمتعون بحب جارف لكوكبهم وطبيعته المدهشة، ويتصلون معه جسدياً ونفسياً، لذا عندما يبدأ هؤلاء في الدفاع عن كوكبهم، ينضم إليهم بعض البشر ليواجهوا قادة الغزو في معركة طاحنة ستحدد مصير باندورا والبشر إلى الأبد.
 

المخرج عمرو سلامة عمرو سلامة ديزني محمود عبد المغني الشرق الاوسط السينمات فيلم Avatar

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