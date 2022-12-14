عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..أهداف المجلس الصحي المصري

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، علي أن تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي "المجلس الصحي المصري" ، يكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية ، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".

 

أهداف المجلس 

 

يهدف المجلس إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء ، والعاملين في مختلف المجالات الصحية ، وله علي الأخص :

- تطوير مستوي التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية ، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافي للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة ، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية ، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تفخر بشراكتها مع أفريقيا لتعزيز أهداف الصحة العامة

الصحة: المعهد القومي للسكر قدم خدمات طبية لـ 1.263مليون مواطن خلال 2022

- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي .

 

ولفتت المادة (3) إلي إنه مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية ، يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة ، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، علي أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص .

 

وأشارت المادة (4) إلي إنه يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمي "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون .

الصحة المجلس الصحي المصري التعليم ترخيص البورد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

ترشيحاتنا

هل يتناسب مع قداسة النبي الظهور على شكل هالة ضوئية في الأفلام

على رأسها مصر|الجزائر تسعى للتعاون في صناعة الدواء مع بعض الدول العربية والأفريقية

إنجاز تاريخي.. سارة سمير تحقق 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

كل يوم 200 جنيه.. ابن شعبان عبدالرحيم يحرج عامل الكشري داخل مقهى شعبي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

نسف الكرش للأبد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن ونحت القوام

شاهد| العشرات يتجمعون أمام مقر الرئيس السيسي في واشنطن احتفالا بقدومه

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ