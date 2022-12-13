أخبار التكنولوجيا|الحقه..خصم 1000 درهم على أفضل لابتوب من هواوي في الإمارات.. سامسونج بتبيع ببلاش.. أحدث موبايل بـ 2500 جنيه

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رسميًا عن هاتف Galaxy M04 الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة مقابل سعر رخيص للغاية.

لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

انطلق أحدث هاتف أندرويد من تكنو Tecno Pova 4 رسميًا الأسبوع الماضي في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ولحسن الحظ بدءًا من اليوم (13 ديسمبر) ، أصبح الهاتف الذكي متاحًا للشراء عبر Amazon India و JioMart.

أعلنت شركة شاومي الصينية الرائدة عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الأسطورة Xiaomi Redmi Note 12 Pro + في 5 يناير القادم، والذي سينافس هواتف iPhone وسامسونج بقوة، حيث أنه أول هاتف ريدمي يقدم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي ، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

اذا كنت من محبي جوالات آيفون ذات الحجم الصغير التى توفر لك كل الميزات التى ترغب بها، ولاتفضل نظيرتها بالحجم الكبير من آبل الأمريكية، فأفضل خيار لك هو جوال iphone 13 mini، الذى ربما يكون أخر هاتف آيفون من فئة الـ mini.