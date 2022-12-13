عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|الحقه..خصم 1000 درهم على أفضل لابتوب من هواوي في الإمارات.. سامسونج بتبيع ببلاش.. أحدث موبايل بـ 2500 جنيه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سامسونج بتبيع ببلاش.. أحدث موبايل بـ 2500 جنيه

كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رسميًا عن هاتف Galaxy M04 الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة مقابل سعر رخيص للغاية.

 

الحقه..خصم 1000 درهم على أفضل لابتوب من هواوي في الإمارات

لا زالت العروض  مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

 

اشتريه وأنت مغمض.. موبايل أندرويد يقلب الموازين بـ3000 جنيه

انطلق أحدث هاتف أندرويد من تكنو Tecno Pova 4 رسميًا الأسبوع الماضي في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ولحسن الحظ بدءًا من اليوم (13 ديسمبر) ، أصبح الهاتف الذكي متاحًا للشراء عبر Amazon India و JioMart.  

 

بكاميرا 200 ميجابكسل..اعرف مواصفات موبايل شاومي| سيسحق iPhone

أعلنت شركة شاومي الصينية الرائدة عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الأسطورة Xiaomi Redmi Note 12 Pro + في 5 يناير القادم، والذي سينافس هواتف iPhone وسامسونج بقوة، حيث أنه أول هاتف ريدمي يقدم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

 

عرض الثلاثاء.. خصم 2500 جنيه على iPhone 13 Pro Max

لا زالت العروض  مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي ، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

 

سعر ومواصفات جوال آيفون 13 ميني فى الإمارات

اذا كنت من محبي جوالات آيفون ذات الحجم الصغير التى توفر لك كل الميزات التى ترغب بها، ولاتفضل نظيرتها بالحجم الكبير من آبل الأمريكية، فأفضل خيار لك هو جوال iphone 13 mini، الذى ربما يكون أخر هاتف آيفون من فئة الـ mini.

سامسونج لابتوب هواوي أندرويد شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

النيابة العامة تعلن القبض على طليق البلوجر هدير عاطف..وتتخذ إجراء عاجلا ضده

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد.. ماذا فعل مرتضى منصور مع عضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

انهيار سعر الدولار اليوم وهذه قيمته في البنوك

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعد بزيادة عدد حروف تغريدات تويتر لـ 4 آلاف.. وتقارير: «إنستجرام» يدفع الفتيات لمحتوى خطير.. و«ميتا» على علم بالكارثة

أخبار التكنولوجيا.. خصم 50% على أفضل موبايل Oppo.. خصم 1300 ريال سعودي على أفضل جوال رائد من سامسونج

أخبار التكنولوجيا| حيلة بسيطة ترجع بيها هاتفك الأندرويد سريع زي الأول.. وهذا الجوال هو الأفضل في 2023 بمواصفات جبارة

أخبار التكنولوجيا/ أفضل هواتف أوبو من حيث السعر والمواصفات.. وواتساب تطرح ميزة جديدة على تطبيق سطح المكتب

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يهنئ منتخب المغرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم.. وأرخص هواتف سامسونج في السوق المصري

أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطلق هاتفا جديدا شبيه بـ آيفون وسعره رخيص.. حدث تليفونك فورا لحمايته من 81 ثغرة

أخبار التكنولوجيا | تفاصيل صراع مايكروسوفت مع التجارة الفيدرالية.. مواصفات سامسونج جالاكسي A72

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق ميزة حماية جديدة تخبرك بمحاولة اختراق آيفون.. تيليجرام يطرح 9 ميزات جديدة لمنافسة واتساب

ترشيحاتنا

مشوار تاريخي في المونديال.. تعرف على تردد القناة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

طفح الكيل.. رئيس الوزراء البريطاني يشن حملة ضد الهجرة غير الشرعية

لحظة وفاة مدافع مطروح في ملعب المباراة ضد السلوم بالقسم الثالث

أخبار التكنولوجيا|الحقه..خصم 1000 درهم على أفضل لابتوب من هواوي في الإمارات.. سامسونج بتبيع ببلاش.. أحدث موبايل بـ 2500 جنيه

حلال فيها الأكل|بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

حتحوت: أصعب موقف كان مع مرتضى.. وهذه كواليس انسحاب فرج عامر من برنامجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 خطوات.. تعرفي كيف تتجنبين عدوّك اللّدود "السيلوليت"

أغربها الألبان.. أطعمة تسبب عسر الهضم والانتفاخ

تفاصيل إصابة بطلة Emily in Paris بمرض السرطان

اعتقال وإقالة نائبة بالبرلمان الأوروبي.. تفاصيل مثيرة عن إيفا كايلي

فيديو

رد التعليم حول إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني

إنذار عاجل.. الصحة العالمية تحذر من عدوى تصيب الصغار

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ