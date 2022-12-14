خالد عكاشة: أفريقيا مرشحة لتكون أكثر مناطق العالم في التوتر والتهديد الأمني

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن القارة الأفريقية في أسوأ أحوالها الأمينة، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية مرشحة لأن تكون أكثر المناطق على مستوى العالم في التوتر والتهديد الأمني.

وقال خالد عكاشة، خلال لقاء له لبرنامج "المشهد""، عبر فضائية "ten"، أن مؤشر الإرهاب الدولي وضع منطقة غرب أفريقيا كبؤرة رئيسية للإرهاب على مستوى العالم.و

الشرق الأفريقي.

تابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستارتيية، أن شرق أفريقيا يعاني من الإرهاب في عدد من الدول وبمثابة كتلة من الإرهاب في الشرق الأفريقي.

