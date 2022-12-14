هشام العسكري: هناك سيناريوهات مختلفة لتأثير التغيرات المناخية عالميا| فيديو

قال الدكتور هشام العسكري ، نائب المدير التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية ، إن هناك بعض الافتراضيات المناخية في العالم ، ومنها هي أن يكون العالم دفيء بدرجات ، وسيناريوهات مختلفة ، حسب طريقة التعامل مع الأزمة .

وتابع الدكتور هشام العسكري ، خلال لقائه لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الحد الخطر في درجة حرارة الأرض هو أن لا يزيد عن 1.5 درجة ، لأن العالم في تصارع كبير في زياة درجة الحرارة .

وتابع ، أنه من المتوقع الوصول لـ 1.5 درجة ن القرن ، وهو ما يتطلب جهود كبيرة ، والتفسير الأخر هو وصول حرارة الأرض لـ 1.6 درجة مئوية ، والتفسير الثالث يرج وصول درجة الحرارة لـ 2 مئوية ، وهو تقرير خطير .

