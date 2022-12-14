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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرارة تحت الصفر.. سكان جزيرة اسكتلندية يواجهون البقاء مع انقطاع الكهرباء

فرق الدفاع
فرق الدفاع

تواجه آلاف المنازل في أرخبيل شتلاند بإسكتلندا، من انقطاع الكهرباء، وسط وصول درجات الحرارة إلى -1 درجة مئوية.

وحسب موقع "مترو" البريطاني، تُرك الأهالي في عز البرد القارس، في محاولة للبقاء، حيث حذرت الفرق المدنية من أن الأمر قد يستغرق حتى نهاية الأسبوع لاستعادة الطاقة بالكامل.

وتسبب الثلج والجليد في "أضرار جسيمة" للكابلات العلوية بالأرخبيل، كما أن ظروف الشتاء تجعل من الصعب على المهندسين الوصول إلى مناطق معينة.

الثلج في إسكتلندا

وقال كيث براون، الوزير الأول لشؤون المرونة، إنه من الواضح أن العديد من العقارات ستواجه أيامًا بدون كهرباء.

وأضاف: “أود أن أحث الناس على الاستجابة لنصائح شرطة اسكتلندا للبقاء في المنزل، وإيجاد طرق للتدفئة، والاطمئنان على الجيران والأصدقاء والعائلة، والاستماع إلى الراديو المحلي أو متابعة وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على التحديثات”.

وأكدت الفرق الهندسية أنها تواصل محاربة الظروف الصعبة المستمرة والأضرار الجسيمة لاستعادة الطاقة للعملاء، مع إعادة ربط حوالي 1000 عقار بنجاح على مدار اليوم.

وتأتي مشكلات الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تسجيل 17.3 درجة مئوية تحت الصفر في برايمار في أبردينشاير من الاثنين إلى الثلاثاء، مما يجعلها أبرد مكان في المملكة المتحدة لليوم الثاني على التوالي.

قطاع الكهرباء الثلج درجات الحرارة الكهرباء انقطاع الكهرباء أرخبيل

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