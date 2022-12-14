رضا عبدالعال: ميسي يكمل مسيرة مارادونا مع منتخب الأرجنتين

أشاد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" بـ ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وقيادته لمنتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم المقام حالياً في دولة قطر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن ليونيل ميسي يكمل مسيرة مارادونا مع منتخب الأرجنتين ويحقق معهم نتائج رائعة في بطولة كأس العالم الحالية خاصة بعد تخطي عقبة منتخب كرواتيا".

رضا عبدالعال ومنتخب الأرجنتين

واختتم عبدالعال:" أتمنى أن يحقق منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم بغض النظر عن المنافس في المباراة النهائية في المونديال".