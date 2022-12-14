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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

الأهلي
الأهلي

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة مدوية بشأن مشاركة النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، رغم خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأكـد الإعلامي محمد شبانة، أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، بدأ في التحدث مع الفيفا على استضافة بلاده لبطولة كأس العالم للأندية.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الكرة الافريقية تحب الأهلي، خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد يُشارك في كأس العالم للأندية حال استضافة المغرب للبطولة، بعدما طلبت بشكل رسمي من الفيفا استضافة المنافسات من 2 إلى 11 فبراير القادم".

وأضاف: "هناك اتجاه لدى الاتحاد الدولي للموافقة على استضافة المغرب لكأس العالم للأندية وبسبب لائحة المسابقة يُمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة في البطولة، خصوصًا أن نهضة بركان المغربي تُوج أيضا بالكونفدرالية، مما يسمح إلى الأهلي بالمشاركة".

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

وزاد: "عالم كرة القدم دائما يحفل بأمور مثيرة، ورغم خسارة الأهلي للقب القاري، فأنه قد يجد نفسه مشاركًا في منافسات مونديال الأندية، فهو نادٍ محظوظ، والقدر قد يبتسم له، ويحصل على جوائز إضافية من التواجد مجددًا في المونديال العالمي".

الأهلى كأس العالم محمد شبانة النادي الأهلي فوزي لقجع

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