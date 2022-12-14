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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي.. ورسالة نارية من عبدالحفيظ لـ السولية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة هامة مع لاعبي الفريق بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال لقاء الاتحاد السكندري.

وقال “شبانة” عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن كولر حذّر اللاعبين من تكرار الأخطاء، كما كان غاضبًا من مشاركة اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني وهم غاضبين، مؤكدًا أن من سيكرّر ذلك فسيجد نفسه بعيدًا عن الفريق.

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وأكد: "أفشة تلقى عرضًا بالفعل من نادي الباطن السعودي، ولكن من الصعب رحيله، والبعض رشح لهم يوسف أوباما لاعب الزمالك خصوصًا أنه غير متكيف على طريقة فيريرا مدرب الزمالك".

وأضاف: "سيد عبدالحفيظ عقد جلسة أيضًا مع عمرو السولية، بسبب كونه أحد كباتن الفريق، خصوصا بعد ما ظهر غاضبًا بسبب تغييره، ونفس الأمر ظهر حمدي فتحي الذي شارك بدلًا منه".

رسالة عبدالحفيظ لـ السولية

وواصل: "عبدالحفيظ طلب من اللاعب ضرورة التركيز فقط في الملعب وعدم الاعتراض على أي قرارات فنية خاصةً أنه لاعب خبرة كبيرة، ومدير الكرة أكد للسولية أنه لاعب كبير ومن كباتن الفريق عليه أن يمنح اللاعبين بعض النصائح ودعمهم والشد من أزرهم بدلا من الغضب من قرار الاستبدال".

كولر شبانة الاتحاد السكندري عمرو السولية سيد عبدالحفيظ

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