بعد مصافحته لـ مرتضى منصور.. حقيقة وجود أزمة بين الخطيب والعامري فاروق

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة وجود أزمة بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ونائبه العامري فاروق؛ بسبب مصافحة الأخير لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وأكـد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك البعض يريد صناعة فتنة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تواجد العامري فاروق نائب رئيس النادي في الزمالك.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "البعض يختلق قصصًا وهمية من أجل إحداث فتنة، النادي الأهلي مؤسسة عملاقة في مصر والوطن العربي، وسر قوته الاستقرار الإداري على مدار التاريخ".

وأضاف: "دائمًا هناك حالة استقرار داخل القلعة الحمراء، هناك تلاحم إداري دائمًا في الأهلي، وإذا حاول أحد (ضرب كرسي في الكلوب) في محاولة لشرخ العلاقة بين المجلس، في الوقت الذي يعيش فيه النادي أزهى فتراته، هناك البعض يحاول إثارة الفتنة بن الخطيب والعامري".

وأكمل: "الخطيب كان بجوار العامري فاروق في مؤتمر الرعاية الطبية، وهي رسالة واضحة لمن يريد صناعة الفتنة، والغريب أن الفتنة اخترقت جمهور النادي الأهلي، وبدلا من المحافظة على استقرار النادي، يُريد جر الأهلي إلى الأزمات".

حقيقة وجود أزمة بين الخطيب والعامري فاروق

وزاد: "هناك حرص دائماً داخل مجلس الأهلي، على إرسال رسائل للجماهير بأنه لا توجد أزمات مطلقا والخطيب ظهر مع العامري خلال مؤتمر اليوم بشكل طبيعي ولا صحة لمن يتحدث عن أزمات مطلقا، فالعلاقة بينهما قوية وستظل كذلك".

وتابع تصريحاته قائلًا: "الأهلي كانت لديه 4 مواجهات مختلفة في القدم والسلة والطائرة وكرة الماء، والعامري فاروق تواجد بالأمس في الجمعية العمومية للكرة الطائرة، والتي شهدت شد وجذب كثير، والأهلي نجح مع الأندية في الغاء بنود عديدة خلال اجتماع عمومية اتحاد الطائرة".

وأردف: "وصل لأعضاء مجلس الأهلي بإمكانية زيادة العدد المسموح من الجماهير داخل صالة الزمالك، خصوصا في ظل الاحداث الأخيرة بين الطرفين بسبب هناء حمزة، والعامري فاروق ومحمد شوقي حضروا مباراة الأهلي وسموحة في السلة، ثم توجهوا لنادي الزمالك، وكانوا جالسين في المقصورة، وفوجئوا برئيس الزمالك الذي توجه إليهم لمصافحتهم، ثم اختفي رئيس الزمالك".

واستطرد: "العامري وشوقي قاموا بمصافحة رئيس الزمالك، وفي حالة عدم مصافحته كان من الممكن حدوث توتر في المقصورة، ثم حدثت أزمات في المباراة، ثنائي مجلس الأهلي تعاملوا من واقع المسئولية".

واختتم حديثه قائلًا: "رأيي الشخصي، أن العامري وشوقي كان عليهم عدم الذهاب لصالة الزمالك من الأساس، الأمور فتحت باب الفتنة، والبعض بدأ يتحدث عن بوادر الصلح وهذا غير حقيقي، هذه الواقعة بسيطة للغاية، لكن البعض يريد تضخيمها.. لو كنت مكان العامري وشوقي فلن أذهب لنادي الزمالك من الأساس، منعًا لمروجي الفتنة.. النجاح المؤسسي للنادي الأهلي عظيم جدًا، ولابد من المحافظة عليه".