حدث ليلاً.. فرحة أرجنتينية بالتأهل لنهائي المونديال.. وشيخ الأزهر وعلي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية مؤثرة.. والأهلي يشارك في كأس العالم للأندية.. ومحاكمة مفجر طائرة لوكربي

ينشر موقع “صدى البلد”، ما حدث ليلًا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي يأتي من أبرزها الموضوعات التالية:

شيخ الأزهر وعلي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم



3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

احتفالات هيستيرية من جماهير الأرجنتين بعد التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022|شاهد

إنجاز تاريخي.. سارة سمير تحقق 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

كانت ضربة قاسية.. تعليق مثير لـ ميسي على هزيمة الأرجنتين من السعودية

أول تعليق من ميسي بعد التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022 |شاهد

في ذكرى رحيله.. خطأ طبي تسبب في وفاة أحمد راتب

لأول مرة.. صلاح عبد الله يروي صعوبات مشهد الموت في مسلسل ايجار قديم

تحدّث بالعربية.. ماذا قال مفجر طائرة «لوكربي» خلال مثوله أمام محكمة أمريكية