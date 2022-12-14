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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً.. فرحة أرجنتينية بالتأهل لنهائي المونديال.. وشيخ الأزهر وعلي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية مؤثرة.. والأهلي يشارك في كأس العالم للأندية.. ومحاكمة مفجر طائرة لوكربي

جمهور الأرجنتين
جمهور الأرجنتين

ينشر موقع “صدى البلد”، ما حدث ليلًا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي  يأتي من أبرزها الموضوعات التالية:

 

شيخ الأزهر وعلي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم


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إنجاز تاريخي.. سارة سمير تحقق 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال

 

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

 

كانت ضربة قاسية.. تعليق مثير لـ ميسي على هزيمة الأرجنتين من السعودية

 

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في ذكرى رحيله.. خطأ طبي تسبب في وفاة أحمد راتب

 

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تحدّث بالعربية.. ماذا قال مفجر طائرة «لوكربي» خلال مثوله أمام محكمة أمريكية

 

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