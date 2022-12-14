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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للعام الرابع عشر على التوالي

شيخ الأزهر وعلي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

أصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية كتابه السنوي لعام 2022/ 2023 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم، ليأتي في مقدمتها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي.

أكثر 20 شخصية تأثيرًا حول العالم

واحتل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرتبة الـ 20 ليكون ضمن قائمة أكثر 20 شخصية تأثيرًا حول العالم.

ويهدف الكتاب، الذي حمل عنوان "أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2023"، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات "السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام".
ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادًا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخصّ التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفية لهم.

أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم المملكة الأردنية الدكتور علي جمعة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أكثر 20 شخصية تأثيرا حول العالم

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