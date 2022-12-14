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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في نشرتها الدورية عن تفاصيل حالة الطقس ، ودرجات الحرارة خلال الستة أيام المقبلة.

وكشفت الهيئة عن تفاصيل حالة الطقس بدءا من اليوم الأربعاء 14 ديسمبر، وحتى الاثنين 19 ديسمبر.

توقعات بسقوط أمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة |فيديو

ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن حالة الطقس ليلا فيكون مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء.

3 ظواهر جوية

وتشهد البلاد ضمن حالة الطقس 3 ظواهر جوية تحدث على أيام متفرقة تبدأ من اليوم الأربعاء.

امطار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظواهر جوية تشمل سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

شبورة مائية

أما الظاهرة الثانية وهي يومي الخميس والجمعة فتكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الظاهرة الثالثة في حالة الطقس تشمل وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وتكون ايام السبت والأحد والاثنين من الاسبوع المقبل.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم ؛ توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد،، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة تفاصيل حالة الطقس اليوم مشيرة إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على محافظات ومدن مصر 


العظمى الصغرى
القاهرة 25 14
العاصمة الإدارية 25 13
6 أكتوبر 25 13
بنها 25 14
دمنهور 24 14
كفر الشيخ 24 15
المنصورة 25 14
دمياط 24 15
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 25 14
السويس 24 13
الزقازيق 25 14
شبين الكوم 25 14
طنطا 24 13 
شلاتين 28 19
الإسكندرية 24 15
العلمين الجديدة 24 15
وادي النطرون 25 14
مطروح 22 13
السلوم 24 15
سيوة 22 10
العريش 24 14
رفح 23 15
الطور 24 15
كاترين 18 05
رأس سدر 24 13
نخل 21 07
طابا 22 15
نويبع 23 14
حلايب 25 19
شرم الشيخ 24 18
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 17
الفيوم 25 12
بني سويف 26 11
المنيا 25 10
أسيوط 26 10
سوهاج 26 09
قنا 27 11
الأقصر 26 13
أسوان 27 14
الوادي الجديد 27 08
أبوسمبل 26 11
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 24 20

الطقس درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة الكبرى حالة الطقس اليوم

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