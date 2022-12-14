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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله.. خطأ طبي تسبب في وفاة أحمد راتب

أحمد راتب
أحمد راتب

تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل الفنان أحمد راتب حيث توفي في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا حيث ولد في 23 يناير من عام 1949.

ونرصد أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل أحمد راتب..

بدأ الفنان أحمد راتب مشواره الفني مبكرًا وهو ما يزال في الجامعة عن طريق اشتراكه في فرقة التمثيل، والذي استطاع أن يكون عضوًا بارزًا فيها.

تخرج الفنان أحمد راتب في كلية الهندسة، إلا أن موهبته الفنية جرفته إلى معهد الفنون المسرحية ليحصل على بكالوريوس المعهد ويشق طريقه نحو الأضواء.


وعلى خشبة مسرح الطليعة لمع أحمد راتب بالتوازي مع تجسيد بعض الأدوار الصغيرة من خلال العديد من الأفلام السينمائية.

 

لفت أحمد راتب الأدوار إليه كممثل كوميدي من الطراز الأول من خلال مسرحية "سك على بناتك" أمام الكوميديان الأكبر فؤاد المهندس.

شارك الفنان أحمد راتب في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل: "فجر"، "بلاد الغربة"، "الأبطال"، فضلا عن دوره الشهير "السحت" في  مسلسل "المال والبنون".
تزوج الفنان أحمد راتب  من ابنة خاله، وأثمر الزواج عن ثلاث بنات: لمياء، لبنى، ولميس.


قدّم أحمد راتب مع الزعيم عادل إمام ثنائيا لافتا من خلال العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة مثل  "الإرهابي"، "طيور الظلام"، "واحدة بواحدة"، "بخيت وعديلة" وغيرها من الأعمال الهامة.

سبب وفاة أحمد راتب 


وبحسب ما يحكي المقربون من الفنان الراحل فإنه أصيب ببعض الآلام في الصدر وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة كان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان" .

وصف الطبيب للفنان أحمد راتب بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم في حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديداً بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمناً له.

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