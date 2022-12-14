عصابة.. كواليس القبض على البلوجر هدير عاطف.. فيديو جراف

أثارت البلوجر هدير عاطف ، حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد اتهامها بالنصب و الاستيلاء على أموال المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألقت قوات الأمن القبض عليها بعد تقديم العديد من البلاغات ضدها حيث قضت 72 ساعة في التخشيبة (الترحيلات).

بلاغات من 10 أشخاص



وكانت النيابة العامة تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود.

وذلك لاستيلاء المتهمين على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمتابعة المزيد حول أخبار القبض على البلوجر هدير عاطف وشركائها .. تابع الفيديو جراف التالي: