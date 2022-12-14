تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما بتهمة ترويج مواد مخدرة بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط 4 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية بإحدى قرى مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ضبط 4 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية متخذين دائرة المركز مسرحا لمزاولة تجارتهما الآثمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها ومعاونة الرائد أحمد طلعت عدس الرائد مصطفي الشريف،والرائد أحمد عمارة معاوني رئيس المباحث من ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمين قرية "كفر العرب دائرة المركز وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة حشيش وهيروين، وعدد 2 فرد خرطوش.



وبمواجهتهم أمام العميد محمد سعيد مفتش مباحث فرقة بنها اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما الآثمة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتحفظ على الأسلحة المضبوطة وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي.