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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس المتهم بالشروع فى قتل زميله بسبب الخلاف على تحميل الركاب بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل زميله بمشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة بنها، كما أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المصاب لسؤالة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان بالواقعة. 

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال سائق توك توك مصاب بجرح نافذ بالبطن ادعاء مشاجرة.
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "حسن ا ح" 17 سنة، سائق توك توك، بجرح نافذ بالبطن، خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين "يوسف ع م"، 17 سنة سائق توك توك، وتطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور تعدي خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، وأحدث إصابته.

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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