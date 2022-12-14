العثور على طفل رضيع بجوار مسجد بالشرقية

عثر أحد الأهالي بدائرة مركز بلبيس علي طفل حديث الولادة ملقي بجوار المسجد الكبير بقرية ميت جابر وتم التحفظ على الطفل تحت تصرف النيابة العامة والتي كلفت بسرعة تحديد هوية مرتكب الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس بعثور أحد الأهالى على طفل حديث الولادة بجوار المسجد الكبير بقرية ميت جابر نطاق دائرة مركز بلبيس.
وتم التحفظ على الرضيع تحت تصرف النيابة العامة والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكب الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.