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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من العرض الاول لأفاتار في الشرق الاوسط

صدى البلد

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص الاول بمنطقة الشرق الاوسط للجزء الثاني من الفيلم العالمي Avatar بسيما أركان بالشيخ زايد، والذي يحمل عنوان The Way of Water وذلك بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما والنقاد والصحفيين والإعلاميين الذين أشادوا بالفيلم وقدرة المخرج العالمي جايمس كاميرون علي الإبهار والتجديد المستمر في إستخدام المؤثرات البصرية لذلك  تم ترشيحه للحصول علي 22 جائزة مختلفة من عديد من المهرجانات، كما اختاره معهد الفيلم الأمريكي من بين أفضل أفلامه لعام 2022 ليكون في رأس القائمة. 


وكان من بين الحضور مدير التصوير والمخرج دكتور محسن احمد والموسيقار الكبير نبيل علي ماهر والمخرج عمرو سلامة والمخرج والمؤلف محمد دياب والفنان محمود عبدالمغني ولقاء الخميسي وبشري وجورج فوزي واحمد السلكاوي واسماء ابو اليزيد والمخرج حسام الجوهري ومهندس الديكور فوزي العوامري ومدير التصوير دكتور محمد شفيق والمخرج اشرف فايق والمخرجة نيفين شلبي والمخرج المغربي يحي الرقاد وأميرة مشهور واحمد فؤاد، والمنتجة شاهيناز العقاد والمونتيرة هبة عثمان والناقد اسامة عبدالفتاح ودكتور سامية حبيب واشرف عبدالشافي ومحمد سيد عبدالرحيم ومصطفي الطيب وضحي الورداني ود.ميرفت أبو عوف والفنانة سمر مرسي واحمد مجدي وجيهان خليل واسلام حافظ السيناريست التونسية حنان النجاري والمخرج جمال خزيم. 

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الفيلم بدأ عرضه منذ اليوم بدور العرض المصرية وذلك بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول من الفيلم والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، ليتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم، ويخطط كاميرون لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.
ويعرض الفيلم لأكثر من 100 حفلة يوميا بشاشات ڤوكس سينما سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، وأركان وصن سيتي وجالاكسي المعادي وجراند نايل تاور وأيماكس بلازا، 90 بوينت وغيرها من دور العرض، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الاوسط التي سيبدأ بها عرض الفيلم الاربعاء مع 12 دولة اخري في نفس التوقيت منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وايطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومان والذي سيبدأ من يوم 16 ديسمبر. 


وتدور أحداث هذا الجزء الذي تنتجه ديزني بعد مرور 10 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويتتبع حياة جيك سولي، ونيتيري بعد الزواج، حيث لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التي يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسي التي يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر وستيفن لانج، بينما أنضم إليهم إيدي فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.
وكان الفيلم قد تلقي ردود فعل إيجابية أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد، حيث قال الناقد جوش هورويتز "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو "إنجاز مذهل، Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".

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