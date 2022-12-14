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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة يكشف تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب البكالوريوس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن تعليمات مهمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

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وقال الدكتور أحمد رجب ، أن امتحان البكالوريوس نهاية الفصل الدراسي الاول البرنامج العام عربي وشعبة انجليزي الامتحان النهائي من 70 درجة منها 60 درجة امتحان بابل شيت 30 سؤالا 20 اختيار من متعدد ثم 10 صح وخطأ وامتحان مقالي سؤال حل المشكلات من 10 درجات تحريري في ورقة مزدوجة مختومة أسوة بأوراق الميد تيرم يتم توزيعها وجمعها بمعرفة الكنترول.

و تابع عميد الكلية ، أما البرامج الخاصة ارشاد ونظم معلومات فامتحان النهائي من 60 درجة 50 بابل شيت عبارة عن 25 سؤالا 15 اختيار من متعدد ثم 10 صح وخطأ بنفس الترتيب ، وورقة مزدوجة مختومة بها سؤال مقالي.

جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول عميد اثار القاهرة عميد كلية الآثار طلاب البكالوريوس

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