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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طول حياتهم .. نيوزيلندا تحظر شراء السجائر على هذه الفئات

السجائر
السجائر

أقر البرلمان النيوزيلندي تشريعًا جديدا ينص على منع أي شخص وُلِد بعد مطلع 2009 من شراء السجائر أو منتجات التبغ طوال حياته.

وأضاف البرلمان في تشريعه الجديد، أن عقوبة مخالفة القانون الجديد تصل إلى 95 ألف دولار أميركي.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين الأمريكيين عن مفاجأة صادمة لعشاق المشروبات الغازية على غرار صناعة السجائر.

وكشفت نتائج الدراسة التي ستعرض في الاجتماع السنوي لجمعية السمنة في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأسبوع المقبل أن التحذيرات المصورة كانت أكثر فعالية حيث اشترى آباء وأمهات “مجموعة تحذيرات من السكر” بنسبة 13.4% مشروبا غازيا لأطفالهم مقارنة بالمجموعة الضابطة، كما كان هناك تأثير مماثل بين أولئك الذين ظهر لهم "التحذير الصحي البياني" حيث انخفض عدد الذين اختاروا المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بنسبة 14.7%.

وتأتي هذه الدراسة الطبية وسط تواجد أزمة سمنة في بريطانيا  حيث يعاني 4 من كل 10 أطفال وأكثر من نصف البالغين من زيادة الوزن أو السمنة، وهي معدلات متتطابقة تقريبا مع الموجودة في أمريكا. 

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