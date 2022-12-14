بعد طردها من لجنة أممية .. لابيد : إيران تهدد الاستقرار العالمي

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بقرار طرد إيران من عضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، أكد لابيد أن النظام الإيراني يشكل تهديدًا على الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال نشر الإرهاب والسعي لامتلاك سلاح نووي.

ووفقا لوكالة رويترز، صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار بطرد إيران من هيئة معنية بالنساء تابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة إثر حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ فترة بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني التي احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران.

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوًا، حيث صوت 29 عضوا لصالح المشروع، اليوم الأربعاء، وعارضه 8، فيما امتنع 16 عن التصويت.

وصمة عار قبيحة

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت، إن استبعاد إيران هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ووصفت عضوية طهران بأنها "وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة".

كما قال مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز”، إنهم "لاحظوا دعما متزايدا" لطرد إيران.