أهالى قرية سواده بالشرقية يستغيثون.. غرفة الصرف الصحى بمدخل أبو شلبى تعرضنا للخطر

أستغاث أهالى قرية سواده - التابعة لمركز فاقوس - بمحافظة الشرقية ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد ، من مقاول الصرف الصحي الذي سلم المشروع غير مطابق للمواصفات وتسبب في غرق مدخل أبو شلبى بمياه الصرف الصحي وتعطيل حركة السير .

ويقول المواطن ممدوح أبو هلال فى رسالته : نعاني نحن أهالى قرية سواده - التابعة لمركز فاقوس - بمحافظة الشرقية ، من تسليم مقاول الصرف الصحي بيارات غير مطابقة للمواصفات ، ما يهدد حياة السكان والأطفال على وجه الخصوص .

وأضاف : هذه البيارة تقع فى مدخل أبو شلبي و هو المدخل الرئيسي للقرية ، وتقع وسط الشوارع، ما يؤدي لإعاقة حركة المارة ووقوع العديد من الحوادث خاصة في فترات الليل”.

وطالب المسئولين بحل مشكلة بالوعات الصرف الصحى المكشوفة المرتفعة حفاظًا علي سلامة الموطنين ووسائل النقل الخاصة بهم والتى تعرضهم لكثير من المشاكل.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.