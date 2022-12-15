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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات أسرية.. حبس مواطن تخلص من شقيق زوجته بالمعادي

جثة
جثة

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوجته بواسطة شومة سبب خلافات أسرية  بالمعادي.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أنهى عاطل حياة شقيق زوجته بعد ان انهال عليه بالضرب بشومه ليسقط غارقا في دمائه ويلقي مصرعه في الحال وذلك بسبب خلافات اسرية ، تم ضبط المتهم واداة الجريمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة المعادي بلاغاً بوفاة مواطن يعمل " تباع علي ميكروباص " اثر اصابته بنزيف وارتجاج بالمخ.

على الفور انتقل رجال المباحث الي محل الجريمة وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتوفي وزوج شقيقته بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط المتهم واداة الجريمة وتولت النيابة التحقيق.

القاهرة قتل قتل شقيق زوجته خلافات اسرية المعادي تشريح جثة

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